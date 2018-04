Abus de confiance: un long procès pour le vice-amiral Mark Norman

Boris Proulx 10-04-2018 | 10h12

OTTAWA | Le vice-amiral Mark Norman a brièvement comparu à Ottawa mardi pour abus de confiance pour avoir divulgué des informations confidentielles à des dirigeants du chantier Davie.

Tout porte à croire que le procès criminel de l'ex-haut gradé militaire de 54 ans sera très long.

Mark Norman, relevé de ses fonctions l'année dernière, devra revenir au tribunal le 16 mai, après l'examen par un juge du calendrier des audiences.

Son avocate Marie Henein, la même qui a représenté l'animateur de CBC Jian Ghomeshi, veut que le procès soit accéléré.

«C'est le temps que ce soit réglé en Cour», a-t-elle déclaré à la sortie du tribunal, irritée par la lenteur de l'enquête qui a durée un an et demi.

À une reporter qui lui a demandé si son client est un bouc émissaire pour l'armée, elle a simplement répondu : «c'est une évidence».

Mark Norman aurait divulgué illégalement des renseignements confidentiels au chantier de Lévis au sujet de la construction d'un navire de transport militaire.

Lorsque l'enquête a été ouverte, le chantier Davie souhaitait que le nouveau gouvernement libéral à Ottawa cesse de bloquer l'octroi d'un contrat pour la conversion d'un navire-porte-conteneurs en un navire de ravitaillement pour la marine. Cette entente, paraphée entre le chantier et le précédent gouvernement, était évaluée à près de 700 millions de dollars et devait générer environ 200 emplois.

Le contrat a bel et bien été accordé quelques semaines après l'entrée en fonction du gouvernement Trudeau.

Dans le cadre de son enquête, la GRC a aussi rencontré des dirigeants de Chantier Davie et des membres du cabinet Trudeau, avait révélé le quotidien The Globe and Mail il y a un an.