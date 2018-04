Saskatchewan: collision mortelle impliquant l'autobus d'une équipe de hockey junior

Agence QMI 06-04-2018 | 22h13

NIPAWIN, Sask. | La Gendarmerie royale du Canada a confirmé vendredi soir qu'un accident impliquant l'autobus des Broncos de Humboldt, en Saskatchewan, et un semi-remorque a fait des morts.

Selon la GRC, en plus des décès - dont le nombre n'était pas encore connu tard vendredi soir -, il y aurait des blessés. Le nombre de blessés n'était pas connu non plus.

L'accident est survenu sur la route 35 dans le centre-nord de la province, alors que l'équipe, membre de la Ligue de hockey junior de la Saskatchewan, se rendait à un match contre les Hawks de Nipawin, à environ 200 km au nord-est de Humboldt.

La Ligue de hockey junior de la Saskatchewan est composée de joueurs de 20 ans et moins.