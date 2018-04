Un agent de la GRC accusé d'homicide involontaire

Agence QMI 04-04-2018 | 07h25

CASTLEGAR, C.-B. | Un agent de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a été accusé d'homicide involontaire, en lien avec la mort d'un homme de 39 ans, survenue en 2015 à Castlegar, en Colombie-Britannique.

L'officier Jason Tait a été accusé, mardi, d'homicide involontaire commis à l'aide d'une arme à feu. Il doit comparaître à la cour provinciale de Castlegar le 30 avril.

«Je suis contente qu'ils aient trouvé des preuves pour accuser l'officier. C'est ce que nous attendions», a déclaré Deborah Edey, la mère de la victime, mardi à Postmedia.

Le 29 janvier 2015, Waylon Jesse Edey, 39 ans, a été tué lors d'un contrôle routier.

Selon le «Vancouver Sun», les policiers avaient indiqué à l'époque avoir répondu à un appel concernant un conducteur possiblement en état d'ébriété. L'agent était sorti de son véhicule de patrouille et avait fait usage de son arme. Le décès de la victime a été déclaré plus tard à l'hôpital. Selon l'acte d'accusation, il était désarmé et à l'intérieur de son véhicule quand il a été abattu.