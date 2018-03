Canada: le Québec doit cesser de subventionner le pétrole Des centaines de millions en subventions en appui aux hydrocarbures au Québec

AFP 21-03-2018 | 15h23

Le gouvernement du Québec doit cesser de subventionner les hydrocarbures et se tourner vers la réduction des gaz à effet de serre, a plaidé mercredi l'organisation écologiste Equiterre, une semaine avant le dépôt du budget de la province canadienne francophone.

Selon l'analyse approfondie des cinq derniers budgets menée par Equiterre et l'Institut international du développement durable (IISD), 300 millions de dollars canadiens (189 millions d'euros) par an ont été dépensés par le Québec dans les énergies fossiles, que ce soit en subventions directes, en investissements dans des entreprises ou en crédits fiscaux, même si la province ne produit pas de pétrole.

«Nous demandons que le gouvernement du Québec fasse comme le gouvernement du Canada qui s'est engagé à supprimer les subventions aux énergies fossiles d'ici 2025», a dit à l'AFP Steven Guilbeault, directeur d'Equiterre.

Il a également pressé le gouvernement de la Belle Province de «publier un portrait global» de ces aides.

Selon les calculs de l'IISD, quelque 3,3 milliards de dollars d'aides publiques (fédérale et provinciales) ont été versées chaque année au Canada aux hydrocarbures, pour leur extraction et leur consommation, entre 2013 et 2015.

Le Canada est le sixième producteur mondial d'or noir, mais se veut également «chef de file» de la lutte contre les changements climatiques, qui sont causés par les émissions de gaz à effet de serre (GES) produits par les énergies fossiles.