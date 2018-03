Sécurité des cyclistes et des piétons: le groupe de travail intergouvernemental tient une consultation ligne

Agence QMI 16-03-2018 | 14h50

OTTAWA - Une consultation publique en ligne vient d'être lancée à travers le pays afin de trouver des solutions pour améliorer la sécurité des cyclistes et des piétons particulièrement près des véhicules lourds.

Il s'agit d'une initiative du groupe de travail intergouvernemental mis en place par le gouvernement fédéral en septembre 2016 afin d'améliorer la cohabitation sur les routes du pays.

Les piétons et cyclistes, les conducteurs de véhicules lourds et leurs représentants, les comités de sensibilisation du public, et les constructeurs, propriétaires et gestionnaires d'infrastructures routières municipales (intersections, ponts, passages à niveau, etc.) sont invités à faire part de leurs commentaires à l'adresse suivante: https://parlonstransport.ca/URV.

La consultation durera jusqu'au 2 avril.

Le groupe de travail intergouvernemental, qui comprend des représentants des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, l'Association des transports du Canada, la Fédération canadienne des municipalités, ainsi que le Conseil canadien des administrateurs en transport motorisé et un comité consultatif regroupant des représentants des cyclistes, des piétons et des camionneurs, a déjà déposé un rapport sommaire le mois dernier qui propose notamment une série de mesures de protection des usagers vulnérables de la route face aux véhicules lourds.