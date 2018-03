Cafouillage sur l'autoroute 13: les victimes et Québec négocient pour un dédommagement

TVA Nouvelles 14-03-2018 | 10h33

Alors qu'on souligne le tristement célèbre cafouillage de l'autoroute 13, survenu il y a un an jour pour jour, TVA Nouvelles a appris que des négociations sont en cours entre les automobilistes inscrits au recours collectif et le gouvernement du Québec en vue d'un règlement.

L'avocat qui pilote le dossier, Me Marc-Antoine Cloutier a annoncé dans le cadre d'une conférence de presse à Montréal, que les automobilistes coincés dans la tempête, appuyés par leurs avocats, ont réussi à mettre de la pression pour en venir éventuellement à un règlement a l'amiable concernant le dédommagement.

«Le dossier a bougé au niveau du ministère des Transports et du ministère de la Sécurité publique. On peut parler de négociations constructives», a indiqué Me Cloutier.

Détails à venir.