Une panne informatique provoque des retards chez Air Canada

Le transporteur Air Canada connaît des problèmes techniques avec son système informatique, et ce, à la grandeur du pays.

À l'aéroport Montréal-Trudeau, la plupart des départs et arrivées de la compagnie étaient retardés, selon le site d'Aéroport de Montréal.

Plusieurs des passagers qui devaient voyager avec le transporteur sont en attente et notent un ralentissement de service.

«Nous avons une interruption de service à nos centres de services et http://www.aircanada.com. Veuillez nous excuser pour tout inconvénient. Nous prenons les mesures nécessaires afin de rétablir le service le plus rapidement possible. Nous vous remercions de votre patience.», a indiqué l'entreprise sur Twitter.

La durée de la panne n'a pas été précisée par le transporteur.

Selon les informations de Global News, les passagers ne peuvent pas s'enregistrer ni déposer leurs bagages.

TVA Nouvelles a tenté d'en savoir plus, mais la compagnie n'a pas été en mesure de fournir des explications pour l'instant.