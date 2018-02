Heather Locklear arrêtée pour violence conjugale

Agence QMI 26-02-2018 | 14h19

L'actrice Heather Locklear, vedette de la série des années 1990 «Place Melrose», a de nouveaux ennuis avec la justice.

L'Américaine de 56 ans a été arrêtée, dimanche soir, dans sa résidence de Thousand Oaks, en Californie, pour violence conjugale ainsi que coups et blessures portés à l'endroit d'un policier, rapporte TMZ. La vedette se serait débattue et aurait atteint trois membres des forces de l'ordre avant d'être menottée et d'être conduite dans un hôpital pour évaluation.

Elle a plus tard payé 20 000 $ afin d'être libérée sous caution, selon Page Six.

C'est le frère de Heather Locklear qui a appelé à la centrale 9-1-1 quand il a été témoin d'une bataille entre sa soeur et son conjoint. Sur place, les policiers ont constaté que ce dernier portait une marque de violence sur le corps.

En 2011, une dispute entre l'Américaine et son petit ami de l'époque, Jack Wagner, avait aussi requis la présence de policiers à Los Angeles.