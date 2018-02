Faux billets pour le spectacle de Pink: le présumé fraudeur se livre à la police

Agence QMI 26-02-2018 | 12h48

L'homme qui aurait vendu de faux billets pour le spectacle de la chanteuse américaine Pink s'est livré à la police au cours de la fin de semaine.

Le présumé fraudeur s'est présenté dans un poste de police de quartier de Montréal et a été arrêté.

L'individu est suspecté d'avoir utilisé un site de petites annonces pour afficher une paire de billets à vendre pour le spectacle de Pink prévu pour le 23 mars.

Selon la police, la victime dans ce dossier a acheté la paire de billets électroniques et a appris que ceux-ci étaient faux en vérifiant leur véracité auprès de la billetterie du Centre Bell une fois la transaction conclue.

Les autorités suggèrent aux gens de toujours acheter leurs billets en personne et d'être accompagné lors de la transaction, d'organiser un rendez-vous près d'un lieu où il est possible de valider les billets, de demander la facture originale de l'achat des billets, de valider les informations inscrites sur les billets (date, heure, lieu de l'événement), de ne pas céder à la pression d'un revendeur et de ne pas faire de virement d'argent avant d'avoir obtenu les billets.