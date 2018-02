Une adolescente de 16 ans est portée disparue à Laval

Agence QMI 26-02-2018 | 12h32

Une adolescente de 16 ans qui réside au Centre jeunesse de Laval, mais qui profitait d'une visite chez un membre de sa famille a de nouveau fugué vendredi et la police croit qu'elle pourrait se trouver dans la région de Toronto.

Selon les autorités, Kelly Martin Nolet aurait de mauvaises fréquentations et pourrait être sous l'emprise des gangs de rue.

D'après la police, la jeune femme pourrait être aperçue à Montréal, à Laval, ou à l'extérieur de la province, particulièrement dans la région de Toronto.

Kelly Martin Nolet mesure 1,55 mètre (5 pi 1 po) et pèse 54,5 kg (120 lb). Elle a les cheveux blonds, mais les aurait teints en rouge. Elle a les yeux pers et elle a un tatouage d'un AK-47 avec l'inscription «Only God can judge me» sur l'avant-bras droit.

Toute information pouvant permettre de la retrouver peut être transmise au 911.