Encore beaucoup de neige pour la fin de semaine

TVA Nouvelles 09-02-2018 | 14h43

Deux systèmes dépressionnaires qui se dirigent vers le Québec vont laisser sur leur passage de bonnes précipitations de neige, ainsi qu'un cocktail météo compliquant les déplacements et les activités de la fin de semaine sur plusieurs régions de la province.

Un premier système, qui a frappé durement le Midwest, commencera à laisser de la neige dès vendredi soir, jusqu'à samedi soir pour les régions du sud de la province.

Les chutes de neige seront toutefois intermittentes, et une accalmie est prévue samedi matin pour Montréal et la Rive-Nord. Toutefois samedi après-midi, les précipitations reprendront en vigueur et seront plus soutenues, selon les observations d'Environnement Canada.

En Estrie, la neige ne devrait pas cesser, et devrait tomber lourdement.

Sur une période d'un peu plus de 24 heures, entre 10 et 15 cm de neige devraient tomber au sol pour les régions du sud. Pour l'Estrie, entre 10 et 20 cm de neige sont prévus, en région montagneuse, probablement plus.

Pour la Mauricie et Québec, la neige devrait commencer à tomber tard dans la nuit de vendredi à samedi, entre 5 cm et 10 cm sont attendus.

Pour le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie, la neige va s'installer en deuxième portion de journée samedi. À Gaspé la neige pourrait débuter en soirée samedi. Entre 2 cm et 5 cm sont attendus pour les régions de l'Est-du-Québec.

La neige va s'accumuler sur une longue période de temps, mais cette dépression n'est pas considérée comme une tempête selon Environnement Canada.

«Pour avoir un avertissement, ça prend plus de 15 cm tombés en 12 heures», explique le météorologue Jean-Philippe Bégin d'Environnement Canada.

Possible tempête dimanche

Un autre système plus costaud que celui de samedi s'avancera sur le sud de la province dimanche et pourrait causer bien des soucis sur son passage.

Selon Environnement Canada, le potentiel de voir de fortes précipitations de neige, accompagnées de vent, et possiblement de verglas est élevé.

«Nous avons un potentiel de voir cette dépression dégénérer en tempête», explique Jean-Philippe Bégin météorologue à Environnement Canada.

«Ça risque de se corser, mais aucune précipitation n'est prévue dimanche matin sur l'ensemble des secteurs», assure le météorologue.

Ainsi, les courses et déplacements devraient être priorisés en matinée.

C'est en après-midi que le nouveau système devrait frapper la province. Pour les régions les plus au sud, de la pluie verglaçante combinée à la neige pourrait compliquer les choses.

Contrairement à samedi, où le vent n'est pas présent, des vents modérés devraient souffler.

Pour les secteurs du nord du fleuve Saint-Laurent, Trois-Rivières, Québec, le Saguenay-Lac-Saint-Jean et l'Est-du-Québec, la dépression de dimanche devrait laisser entre 10 et 20 cm de neige supplémentaire.

Sur le sud de la province, environ 10 cm de neige additionnel devrait tomber, mais cela pourrait être moins.

Tout reste à être confirmer avec les prévisions à venir.

Les quantités devraient être moindres si elles sont cumulées à d'autres types de précipitations.