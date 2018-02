Encore une bordée de neige sur plusieurs régions

TVA Nouvelles 06-02-2018 | 12h22

Les nombreuses chutes de neige qui ont marqué l'hiver québécois sont loin d'être terminées.

Alors que plusieurs centimètres de neige sont déjà tombés sur le sud du Québec au cours des derniers jours, une nouvelle bordée est attendue pour les régions du sud, du centre et de l'est de la province.

Un important système dépressionnaire longe la côte est des États-Unis et devrait toucher plusieurs secteurs, rapporte Environnement Canada. L'Estrie et la Montérégie sont les régions qui risquent d'être les plus touchées par ces nouvelles précipitations.

La neige devrait débuter à Montréal en début de matinée, vers 9h ou 10h, mercredi.

Le système se déplacera ensuite vers Québec à la mi-journée, vers midi.

La neige est ensuite attendue au Bas-Saint-Laurent en après-midi, et en Gaspésie en soirée.

Les secteurs du sud seront les plus fortement touchés par les intempéries.

Centimètres par régions

Près de 5 à 10 cm de neige sont attendus sur l'Outaouais, les Laurentides, la Réserve faunique, et la Haute-Mauricie.

Pour la Vallée du Saint-Laurent, Montréal et Québec, 10 cm de neige devraient tomber au sol.

L'Estrie et la Montérégie devraient être les plus touchées par ce système, avec 10 cm à 20 cm prévus. En régions montagneuses, il pourrait tomber plus de 20 cm.

Pour le Bas-Saint-Laurent, 5 cm devraient couvrir le sol à Rimouski, et près de 10 cm pour Rivière-du-Loup.

En Gaspésie, 10 cm à 20 cm sont prévus pour la Baie-des-Chaleurs, et 10 cm pour Gaspé.