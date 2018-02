Alberta: un garçon de 12 ans meurt d'intoxication au monoxyde de carbone

Agence QMI 05-02-2018 | 06h56

AIRDRIE, Alberta - Un adolescent de 12 ans a perdu la vie, dimanche, après avoir été exposé à du monoxyde de carbone dans un appartement de la ville d'Airdrie, en Alberta.

Une équipe d'urgence s'est rendu, vers 9 h, dans un immeuble à logements situé sur le chemin Willowbrook, pour soigner une personne en détresse qui ne sentait pas bien, a rapporté «Global News». C'est en arrivant sur les lieux qu'ils ont constaté un niveau dangereusement élevé de monoxyde de carbone et ont contacté le service incendie de la ville.

Au total, 136 appartements ont dû être évacués.

Un garçon de 12 ans a été transporté à l'hôpital, où son décès été constaté en fin d'après-midi. Deux membres de sa famille ont également été amenés à l'hôpital pour être soignés.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes de cette accumulation de monoxyde de carbone, qui pourrait être liée à une mauvaise ventilation.

Les résidents ont pu réintégrer leurs appartements dimanche après-midi. À l'exception de six logements qui seront examinés par les enquêteurs.

Le monoxyde de carbone est un gaz incolore et inodore. Hautement toxique, il s'infiltre dans le système sanguin, où il prend la place de l'oxygène normalement transporté par le sang. Les personnes victimes d'une intoxication éprouvent d'abord des nausées, de la fatigue et des vomissements, jusqu'à finalement perdre connaissance et décéder.