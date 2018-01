Encore une vague de froid à venir

Gilles Brien 31-01-2018 | 07h08

L'adoucissement des températures cette semaine sera suivi d'un plongeon marqué du mercure samedi alors qu'une masse d'air polaire envahira de nouveau la province. Mais d'ici là, la progression rapide vers le Québec mercredi d'une dépression en provenance de l'Alberta apportera de la neige jusqu'à jeudi et une légère remontée des températures.

Le retour à du temps très froid, au cours du week-end prochain, soit de 5 à 10 degrés sous les normales, risque de persister ensuite jusqu'à la mi-février. Heureusement, les conditions seront quand même moins glaciales et pénibles que celles qui ont prévalu durant la vague de froid historique que le Québec a subie du 27 décembre au 7 janvier dernier, avec des écarts allant jusqu'à 20 degrés par rapport aux moyennes.

Plus de neige en janvier

La tendance amorcée en décembre avec plus de neige que la normale s'est poursuivie en janvier. Dans la région de Montréal, les quantités de neige tombées au cours du mois de janvier (81 cm) ont dépassé largement la moyenne (50 cm). Avec la neige tombée en novembre et décembre, le total accumulé cet hiver atteint déjà 148 cm. Quand on compare ce nombre à la moyenne annuelle de 210 cm, cela représente 70 % de la neige totale qui tombe chaque hiver.

À Québec aussi, où la moyenne de neige annuelle est de 303 cm, les quantités de neige reçues depuis le début de l'hiver (156 cm) ont franchi plus de la moitié des quantités annuelles. Même chose pour la région de Gatineau-Ottawa, où il est tombé plus de 143 cm jusqu'à maintenant selon Environnement Canada, comparé à une moyenne de 223 cm.

Si la neige et le grésil continuent de tomber à ce rythme, favorisé par le froid inhabituel et le passage fréquent de dépressions provenant des Grands Lacs, l'hiver risque de se terminer avec des records de neige sur l'ouest de la province. Ce qui pourrait poser problème au printemps.

Quant aux températures, si la tendance se maintient au cours des prochaines semaines avec un influx persistant d'air de l'arctique, l'hiver 2017-2018 se positionne pour être l'un des plus froids et plus précoces que le Québec a connus en 25 ans.