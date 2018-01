Projet Hantise: Des amendes de plus de 370 000 $ pour quatre personnes et une entreprise

Agence QMI 30-01-2018 | 11h18

Quatre personnes et une entreprise d'asphaltage ont été condamnées à payer des amendes totalisant plus de 370 000 $ relativement à trois dossiers distincts de fraude fiscale dans le cadre du projet Hantise, a annoncé mardi Revenu Québec.

Dans un premier temps, Éric et Paul Tardif ont reconnu leur culpabilité le 5 décembre 2017 au palais de justice de Joliette, concernant des accusations relatives à la Loi sur la taxe de vente du Québec (TVQ) et à la Loi sur la taxe d'accise (TPS).

Ils ont admis avoir fait de fausses déclarations au nom de la compagnie Tarbis Construction inc. et omis de remettre des montants de TPS et de TVQ entre le 1er juillet 2010 et le 3 juillet 2013. Éric Tardif, un résident de Mascouche, a été condamné à payer des amendes totalisant 139 932,77 $, dans un délai de quatre mois.

Pour sa part, Paul Tardif, de Saint-Eustache, a été condamné à payer des amendes totalisant 60 931,14$, dans un délai de quatre mois. Ces condamnations découlent de perquisitions menées par Revenu Québec le 16 juin 2015, à Mascouche et à Saint- Eustache.

Ensuite, Robert Cloutier, de Repentigny, a été condamné le 12 juin 2017 au palais de justice de Montréal, à payer des amendes totalisant 54 412,87 $ relativement à des infractions aux lois fiscales, dans un délai de 90 jours. La société Asphaltage Bertrand Cloutier inc., de Montréal, a quant à elle été condamnée le 13 décembre 2017 à payer des amendes de 29 986,45 $ dans un délai de 30 jours. Les infractions reprochées ont été commises entre le 30 septembre 2008 et le 23 juillet 2013.

Robert Cloutier et la compagnie Asphaltage Bertrand Cloutier ont admis avoir volontairement omis de remettre des montants de TVQ et de TPS aux autorités fiscales. Ces condamnations découlent de perquisitions menées par Revenu Québec le 26 mars 2014.

Enfin, le Montréalais Richard Hubert, a reconnu sa culpabilité le 13 décembre 2017 au palais de justice de Montréal. Il a admis avoir volontairement omis de remettre des montants de taxes, comme prévu par les lois fiscales. Les infractions reprochées ont eu lieu du 18 juillet 2011 au 1er mai 2015. Richard Hubert a été condamné à payer des amendes de 85 528,08 $ dans un délai de 90 jours. Cette condamnation découle de perquisitions menées par Revenu Québec le 1er septembre 2015, à Montréal.

Rappelons que le projet Hantise est une opération d'envergure menée en collaboration avec la Division des enquêtes sur la criminalité financière contre l'État de la Sûreté du Québec. L'opération vise des individus et des entreprises qui auraient participé à des stratagèmes d'évasion fiscale dans différents secteurs d'activité économique, dont celui de la construction.