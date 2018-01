Justin Trudeau souligne l'entraide lors de la crise du verglas

Agence QMI 04-01-2018 | 09h36

Le premier ministre fédéral Justin Trudeau a marqué le 20e anniversaire de la crise du verglas en soulignant l'entraide dont ont fait preuve les Canadiens lors de cette crise sans précédent.

Durant cet événement survenu en janvier 1998, «les Canadiens ont ouvert leurs portes à leurs voisins, à leurs amis et à leurs familles et ont partagé leurs génératrices et des repas chauds», a affirmé le chef libéral par communiqué, jeudi.

«Vingt ans plus tard, nous gardons encore le souvenir de la grande compassion et de l'esprit de communauté dont les Canadiens ont fait preuve les uns envers les autres. Aujourd'hui, j'encourage tous les Canadiens à réfléchir à la crise du verglas ou à en apprendre davantage sur le sujet, et voir à quel point nous étions tous là les uns pour les autres», a ajouté le premier ministre.

Justin Trudeau a souligné que près de 16 000 militaires avaient alors été mobilisés, le «plus vaste déploiement en temps de paix de l'histoire du Canada». Il a aussi salué le travail des sociétés d'électricité qui ont travaillé d'arrache-pied pour rétablir le courant, interrompu par le verglas.