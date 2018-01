Expulsé d'un taxi à -37°C

Agence QMI 03-01-2018 | 08h31

BEAUMONT | Une mère de l'Alberta s'est insurgée, lundi, contre un chauffeur de taxi qui a demandé à son fils de 19 ans de quitter son véhicule à -37°C à 5 km de sa maison parce que le 40 $ qu'il avait sur lui était épuisé.

Carson Terpsma a fêté le Nouvel An à Edmonton avec des amis et quand est venu le temps de rentrer chez lui, il n'avait que 40 $ en poche. Il a demandé au chauffeur de taxi si c'était suffisant pour se rendre à Beaumont, celui-ci aurait répondu dans l'affirmative, a indiqué CTV News.

Le jeune homme a remis son manteau à sa petite-amie pour que celle-ci soit plus au chaud pendant qu'elle faisait la queue pour entrer dans un bar d'Edmonton. C'est donc sans manteau que Terpsma a embarqué dans le taxi.

Rendu à 5 km de sa résidence, le conducteur s'est arrêté et lui aurait ordonné de débarquer parce qu'il n'avait pas d'argent pour aller plus loin.

Sans s'obstiner, le jeune homme est descendu de la voiture et s'est mis à marcher vers sa maison espérant qu'un autre véhicule passe par là et l'embarque, mais Beaumont est une ville rurale et les voitures sont plutôt rares à cette heure de la nuit.

Le chauffeur a été suspendu par la compagnie de taxi pendant que l'entreprise étudiait les différentes versions.