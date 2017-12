Plus de 130 000 $ pour une victime de la fusillade à la mosquée de Québec

QUÉBEC | Aymen Derbali, l'un des blessés qui ont survécu à l'attentat du Centre islamique culturel de Québec, recevra plus de 130 000 $ en dons de Canadiens émus par son histoire à la suite d'un reportage du «Globe and Mail».

Lors de l'attentat à la grande mosquée, le 29 janvier, M. Derbali a été atteint de sept projectiles lorsqu'il a tenté d'attirer l'attention du tireur vers lui pour protéger les autres fidèles. L'une des balles l'a atteint à la moelle épinière, le paralysant au bas du corps. Plongé dans un coma pendant deux mois, il s'est finalement réveillé pour apprendre qu'il ne marchera plus jamais.

Aymen Derbali demeure aujourd'hui à l'Institut de réadaptation en déficience physique de Québec, où il tâche de réapprendre à vivre avec les séquelles de ses blessures.

La publication d'un reportage du «Globe» dressant le portrait de M. Derbali la semaine dernière a incité des membres de la communauté musulmane de Toronto à lancer une campagne de sociofinancement sur le site LaunchGood. En à peine une semaine, plus de 1500 donateurs avaient versé plus de 130 000 $, en date de mardi matin.

Les auteurs de la campagne de financement souhaitent amasser 400 000 $ d'ici le 28 janvier 2018, la veille du premier anniversaire de l'attentat, afin d'aider l'homme de 41 ans à se procurer une maison qui sera adaptée à son handicap.

Arrivé au Québec en 2001, Aymen Derbali est un spécialiste des technologies de l'information. Il a une conjointe et est père de trois enfants.

L'attentat de la grande mosquée de Québec avait fait six morts et huit blessés. Le procès du présumé auteur de la fusillade, Alexandre Bissonnette, doit s'ouvrir en mars 2018.