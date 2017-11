Neige, verglas et pluie: l'hiver arrive au Québec

MONTRÉAL - Les régions du sud du Québec devraient connaître leur premier «cocktail météo» de l'hiver, samedi, tandis que les régions plus nordiques peuvent s'attendre à recevoir une tempête, a averti Environnement Canada.

En raison d'une forte dépression arrivant des États-Unis, «les régions près et au sud du fleuve Saint-Laurent pourraient connaître un peu de neige, suivie d'une période plus ou moins prolongée de pluie verglaçante avant un changement en pluie», a indiqué l'organisme fédéral dans un bulletin météorologique.

«La trajectoire de ce système se précise, mais demeure tout de même incertaine. Le type et les quantités de précipitations varieront grandement selon l'endroit où la dépression passera», a ajouté Environnement Canada, qui conseille aux automobilistes de «planifier leurs déplacements».

Cet avertissement est valable pour les régions métropolitaines de Montréal, de Trois-Rivières et de Québec, ainsi que pour la Montérégie et l'Estrie, entre autres. Des avertissements de pluie verglaçante ont aussi été émis pour les secteurs de l'Outaouais, des Laurentides, de Lanaudière et de la Mauricie.

D'autres régions, incluant celles de Gatineau, de Mont-Laurier et de Mont-Tremblant, sont sous le coup d'une veille de tempête hivernale. «L'accumulation de neige pourrait dépasser 15 centimètres sur ces régions à partir de samedi soir», a souligné Environnement Canada.

Si les prévisions s'avèrent juste, la dépression devrait se déplacer vers le nord-est dimanche. D'importantes quantités de pluie pourraient d'ailleurs s'abattre sur la Gaspésie, a prévenu l'organisme.