TVA Nouvelles 01-11-2017 | 15h46

Des perquisitions ont été effectuées dans certaines entreprises, dont Métro, Loblaw et Weston, dans le cadre d'une enquête criminelle en lien avec un système présumé de fixation des prix.

L'organisme de réglementation a obtenu des mandats de perquisition de la Cour supérieure de l'Ontario parce qu'elle a des motifs raisonnables de croire que des individus et certaines compagnies ont pris part à des activités qui enfreignent la Loi sur la concurrence.

Le Bureau de la concurrence se penche sur un possible cartel du pain tranché.

«Le problème c'est qu'au Québec, on a la loi qui interdit d'afficher le prix du pain. On indique le rabais, mais pas le prix réel du pain. Un pain, ça coûte 30 sous à faire, et on le paye 3,99$ », souligne la chroniqueuse en consommation Lili Marchand.

Aucune accusation n'a été portée dans cette affaire. Du côté de Métro, de Loblaw et de Weston, on a indiqué, par voie de communiqué, collaborer avec les autorités dans leur enquête.

«Plus rien ne me surprend! La question que je me suis posée au départ, c'est quel est le montant?»