Une majorité de Canadiens voudraient de la loi 62

Agence QMI 27-10-2017 | 15h17

OTTAWA - Plus des deux tiers des Canadiens appuieraient l'adoption, dans leur province, d'une loi similaire à loi québécoise sur la neutralité religieuse, selon un sondage Ipsos publié vendredi par Global News.

Décriée tant aux niveaux fédéral que provincial dans la classe politique canadienne, la loi 62 trouve un appui auprès de 68 % de la population, indique le coup de sonde.

Selon la loi adoptée la semaine dernière par l'Assemblée nationale, quiconque donne ou reçoit un service public devra le faire à visage découvert.

En dehors du Québec, les provinces canadiennes où les gens sont les plus favorables à la loi sont la Colombie-Britannique, la Saskatchewan et le Manitoba, avec un appui de 69 %. Elles sont suivies de près par l'Ontario (66 %) et l'Alberta (64 %).

Si les citoyens des provinces de l'Atlantique sont plus réticents à l'idée de légiférer sur la question, ils y sont néanmoins favorables à 57 %.

Selon le sondage, 76 % des citoyens approuvent la loi 62 au Québec, ce qui place la province bien au-dessus de la moyenne canadienne.

L'étude Ipsos a été menée en ligne du 23 au 25 octobre auprès de 1001 répondants. La firme juge que le sondage est précis à plus ou moins 3,5 % dans 19 cas sur 20.