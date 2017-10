Énergie Est : l'Ouest canadien écorche Denis Coderre

Agence QMI 05-10-2017 | 15h18

Plusieurs politiciens de l'Ouest canadien ont pris le maire de Montréal pour cible, jeudi, en réaction à l'abandon du projet de pipeline Énergie Est par TransCanada.

«Dégoûtant. Denis Coderre se félicite d'une décision qui rend sa ville plus dépendante au pétrole provenant de zones de conflit », a dénoncé le politicien albertain Jason Kenney.

Son adversaire dans la course à la chefferie du Parti conservateur uni de l'Alberta, Brian Jean en a rajouté une couche. «Un maire verse 8 milliards de litres d'eaux usées dans le fleuve, profite des milliards de l'Alberta et célèbre l'importation de pétrole des dictatures», a dit l'élu provincial sur Twitter.

M. Jean a ensuite ajouté : «La péréquation est brisée. Les Albertains ne devraient RIEN verser aux politiciens du Québec qui s'opposent à nos industries.»

Habitué des déclarations cinglantes, le premier ministre de la Saskatchewan Brad Wall a complètement ridiculisé le maire de Montréal : «C'est une bonne chose que l'hypocrisie de M. Coderre n'ait pas besoin d'un pipeline pour être véhiculée, car il serait très gros et sa construction ne serait jamais approuvée.»

Le PDG par intérim de la compagnie Pétrolia s'est également mis de la partie en proposant la fin des transferts d'argent de l'Ouest canadien vers l'est du pays. «Réveillez-vous l'Alberta. C'est le temps de mettre au défi le reste du Canada. Fini les paiements de péréquation pour l'Est», a lancé Martin Bélanger dans un message qu'il a depuis supprimé sur Twitter.

M. Bélanger, qui a déjà travaillé pour TransCanada, vit en Alberta.

Rachel Notley «profondément déçue»

La première ministre de l'Alberta Rachel Notley n'a pas caché son mécontentement jeudi après l'abandon d'Énergie Est par TransCanada.

«Nous sommes profondément déçus de la décision, a-t-elle fait savoir, rappelant qu'elle appuyait la construction de l'oléoduc depuis le tout début. C'est un dénouement malheureux pour les Canadiens.»

Particulièrement attendu dans l'Ouest canadien, le pipeline Énergie Est aurait transporté, chaque jour, 1,1 million de barils de pétrole brut de l'Alberta ou de la Saskatchewan à destination de raffineries situées dans l'Est du pays. «Nous croyons que ce projet aurait bénéficié au Canada en entier grâce à de nouveaux emplois, des investissements et une plus grande sécurité énergétique», a rappelé Mme Notley.

Si l'élue néodémocrate dit comprendre les raisons environnementales derrière l'élargissement récent des critères d'évaluation de l'Office national de l'énergie, elle appelle l'organisme fédéral à «envoyer un message clair» au sujet des processus à venir dans d'autres projets.

«Les investisseurs ont besoin de confiance», a conclu la première ministre.