Bientôt possible de voyager en avion avec du cannabis

Valérie Gamache 25-09-2017 | 18h09

La marijuana ne sera pas légalisée au Canada avant juillet prochain, mais il sera possible d'en transporter avec vous en avion sans craindre la police dès la semaine prochaine.

Dans un bulletin d'information que l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA) a transmis à ses superviseurs de premières lignes, dont TVA a obtenu copie, on peut lire «qu'à compter d'octobre 2017, un signalement à la police sera uniquement fait dans les cas suivants: Lors de l'abandon de marijuana au point de contrôle et lors de la découverte de grandes quantités de marijuana (c'est-à-dire qui ne semblent pas tenir dans un sac de 1L)».

L'ACSTA, qui est l'agence qui supervise la fouille des bagages lors de l'arrivée dans les aéroports du Canada, a confirmé sa décision en disant avoir consulté plusieurs organismes, dont Transport Canada.

L'organisme se justifie également par la présence de marijuana à des fins médicales dans les bagages de plus en plus de Canadiens.

«Il y a une augmentation exponentielle du nombre de découvertes ou de déclarations de cannabis prescrit à des fins médicales, ce qui rend de plus en plus problématique le travail des agents de contrôle lorsque vient le temps de distinguer entre le cannabis légal, illégal et peut-être de contrebande», a précisé Suzanne Perseo, porte-parole de l'ACSTA.

Sous le couvert de l'anonymat, des agents mal à l'aise de fermer les yeux ont confié à TVA Nouvelles avoir tenté de poser des questions pour comprendre la décision. À quelques jours de l'entrée en vigueur de la nouvelle directive, ils n'auraient toujours pas obtenu de réponse.

«La loi c'est la loi»

Au bureau du ministre des Transports du Canada, Marc Garneau, on se dit convaincu que l'ACSTA met tout en oeuvre pour assurer le plus haut niveau de sécurité dans les aéroports du pays.

En ce qui concerne le cannabis, on ajoute que «la loi est la loi jusqu'à ce qu'elle soit modifiée et nous nous attendons pleinement à ce que l'ACSTA et toutes les sociétés d'État soient conformes à cette position.»