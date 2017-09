Fraude alléguée: l'UPAC arrête sept personnes dont Frank Zampino et Bernard Trépanier

journaldemontreal.com 19-09-2017 | 09h22

Les enquêteurs de l'UPAC ont arrêté sept personnes mardi matin soit Frank Zampino, Bernard Trépanier, Robert Marcil, Kazimierz Olechnowicz, Yves Théberge, Dany Moreau et Normand Brousseau.

Ces personnes sont notamment accusées de fraude, de corruption dans les affaires municipales, d'abus de confiance et de complot, et ce, en lien avec un système de partage de contrats publics octroyés par la Ville de Montréal, entre 2001 et 2009. Une huitième personne, Bernard Poulin, est également recherchée pour sa participation aux mêmes infractions. Un mandat d'arrestation est en vigueur.

Cette enquête l'UPAC a débuté en 2014. Elle met en cause une trentaine de contrats pour des services professionnels, majoritairement des contrats en ingénierie qui ont été octroyés par la Ville, entre 2001 et 2009. Selon l'enquête, il existait un réseau de firmes de génie-conseil, de fonctionnaires municipaux ainsi que d'un élu qui, entre eux, avaient élaboré un système de partage de contrats en échange de financement politique, de ristournes sur la valeur des contrats mis en cause (160 millions $) ou d'autres avantages personnels.

Plus de détails suivront.