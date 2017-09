Scandale financier : Lino Matteo reconnu coupable

Michael Nguyen 07-09-2017 | 18h26

Le grand patron de la société Mount Real a été reconnu coupable ce jeudi d'avoir participé à un vaste scandale financier où 1600 investisseurs ont perdu plus de 130 millions $.

« Lino Matteo avait le fardeau de démontrer [...] qu'il a pris toutes les précautions pour éviter les infractions, la preuve démontre exactement le contraire », a commenté la juge Hélène Morin avant de le déclarer coupable de 270 accusations portées contre lui par l'Autorité des marchés financiers [AMF].

Matteo, 55 ans, dirigeait une entreprise qui se disait spécialisée dans la vente d'abonnement à des magazines. Or, si l'entreprise semblait bien se porter, elle était financée avec les rentrées d'argent d'investisseurs.

L'affaire avait éclaté il y a plus de 10 ans, et il a fallu attendre 2008 pour que des accusations soient déposées.

Il s'agit d'une deuxième condamnation pour Matteo. L'an passé, il avait écopé de presque huit années de pénitencier pour avoir participé à un autre scandale financier aux côtés de Ronald Weinberg.

Matteo et Weinberg, un des fondateurs de la maison de production de Cinar jadis considérée comme un fleuron québécois pour ses dessins animés comme Caillou et L'Ours Paddington, avaient participé à un stratagème visant à détourner 126 millions $ dans des comptes aux Bahamas, entre 1997 et 2005.

Dans l'affaire Mount Real, Matteo reviendra à la cour dans deux semaines pour les plaidoiries sur la peine à lui imposer. Il risque un maximum de cinq ans moins un jour d'incarcération.