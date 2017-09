La Floride évacuée avant l'arrivée d'Irma

Matthieu Payen 07-09-2017 | 15h09

«Irma n'a rien de comparable avec les autres ouragans qu'on a connus», lance Denise Dumont, rédactrice en chef du Soleil de la Floride. La Québécoise parle d'un «monstre d'ouragan» en raison de sa force et de sa taille - à peu près celle de la France. Mme Dumont se prépare à partir avec son mari, mais de nombreux autres Québécois ont déjà été forcés de s'en aller.

«Toutes les maisons mobiles ont reçu un ordre d'évacuation obligatoire, c'est du jamais-vu, dit-elle. L'an dernier, pour l'ouragan Matthews, l'évacuation était seulement recommandée.»

Les routes prises d'assaut en Floride

Les Floridiens se jettent sur les routes pour éviter l'ouragan Irma qui se dirigent droit sur eux. Louise Gaudreault et son mari ont quitté Lake Park mercredi. Ils ont mis 5h30 sur l'autoroute pour parcourir les 286 km qui les séparent d'Orlando, plus au nord. «C'était pare-choc à pare-choc tout le long», dit Mme Gaudreault. Et leur périple n'est pas terminé. Ils viennent de repartir vers Atlanta, en Géorgie.

Toujours dans les bouchons. «Nous roulons à 5 km/h sur la Turnpike north 75. Ça va être long, long, long», dit Mme Gaudreault. Et si la tempête menace encore, le couple québécois comptent se diriger toujours plus à l'Ouest.