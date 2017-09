Meurtre d'un mafioso: la patience d'un juge atteint ses limites

Éric Thibault 07-09-2017 | 12h59

Les six complices qui ont aidé le caïd Raynald Desjardins à orchestrer le meurtre d'un aspirant parrain de la mafia en 2011 recevront finalement leur peine le 12 septembre prochain, soit un an et demi après avoir plaidé coupable.

Visiblement exaspéré par cette autre démonstration de lenteur du système judiciaire québécois, le juge André Vincent, qui croyait pouvoir clore le dossier du meurtre de Salvatore Montagna jeudi au palais de justice de Laval, a consenti à une ultime demande de remise des avocats de la défense.

Ceux-ci plaidaient avoir des «vérifications finales» à faire avant de s'entendre avec la Couronne sur les peines à imposer.

«Ce sera la dernière fois, leur a annoncé le juge de la Cour supérieure. Les accusés ont reconnu leur culpabilité le 30 mars 2016. À un moment donné, ça prend une fin.»

Neuf ans déjà purgés

Les six acolytes du caïd Desjardins - son bras droit Vittorio Mirarchi, le présumé tireur Jack Simpson, ainsi que Calogero Milioto, Pietro Magistrale, Steven D'Addario et Steven Fracas - ont été arrêtés le 20 décembre 2011 et accusés du meurtre prémédité de Montagna.

Cet ex-chef de la famille mafieuse new-yorkaise Bonanno avait été atteint de trois balles le 24 novembre précédent alors qu'il avait été amené au domicile de Simpson, à Charlemagne, sous prétexte de rencontrer Desjardins pour régler leurs différends.

Comme leur patron, Mirarchi et les cinq autres accusés ont plaidé coupable à une accusation réduite de complot de meurtre.

Les six hommes sont emprisonnés depuis maintenant 69 mois. Toutefois, ils auront purgé l'équivalent de près de neuf ans sur leur sentence à venir, puisque chaque journée passée en détention provisoire en vaut une et demie d'après la règle en vigueur devant nos tribunaux.

Raynald Desjardins avait écopé de 14 ans de pénitencier, en décembre 2016, mais compte tenu de la détention provisoire écoulée, il lui restait alors six ans et demi à purger. Lui aussi avait reçu sa peine un an et demi après s'être avoué coupable de complot.

Les communications par textos des membres du septuor avaient été interceptées à leur insu par la GRC, à l'automne 2011, pendant qu'ils planifiaient l'assassinat de Salvatore Montagna.

En septembre de cette année-là, Desjardins avait survécu à une tentative de meurtre au AK-47, à Laval. Il était convaincu que le coup venait de Montagna, alors que l'alliance que les deux hommes avaient formée pour prendre le contrôle de la mafia montréalaise était en train d'éclater.