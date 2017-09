Saint-Bernard-de-Lacolle: nouvelle vague de migrants à la frontière

Agence QMI 02-09-2017 | 18h22

SAINT-BERNARD-DE-LACOLLE | Le flux de migrants à la frontière est en hausse, mais il ne s'agit plus que de migrants haïtiens comme au début de la crise. Comme l'a appris TVA Nouvelles, ce sont maintenant des migrants venus entre autres d'Amérique latine qui arrivent au Canada.

«Présentement, la communauté haïtienne représente 25 % des demandeurs d'asile qui rentrent au pays. On voit aussi des gens de différents endroits, du Honduras, de certains pays d'Amérique latine», a dit Jean-Pierre Fortin, président du Syndicat des douanes et de l'immigration.

Alors qu'à la fin août on dénombrait moins de 100 personnes essayant de traverser la frontière sur une base quotidienne, le 31 août et le 1er septembre, on en comptait plus de 150 personnes par jour.

Le gouvernement américain étudie actuellement les permis de séjour temporaires des ressortissants de neuf autres pays, comme ceux du Soudan, de la Syrie ou du Salvador.

Une nouvelle vague de migrants ne serait donc pas surprenante, selon Stéphane Handfield, un avocat spécialisé en immigration.