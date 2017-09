Inondations et tempêtes: plus de 223 millions $ en dommages au Québec et en Ontario

Agence QMI 01-09-2017 | 09h28

OTTAWA | Les tempêtes du début du mois d'avril ainsi que les inondations printanières de mai ont entraîné des dommages assurés de plus de 223 millions $ dans les deux principales provinces canadiennes, a fait savoir vendredi le Bureau d'assurance du Canada (BAC).

Les inondations du 5 au 7 mai dernier ont causé des dommages assurés de plus de 106 millions $. Pour rappel, les pluies diluviennes ont causé d'importantes inondations dans l'Est de l'Ontario et au Québec. Jusqu'à 155 mm de pluies sont tombés dans certains secteurs.

Par ailleurs, à cause des tempêtes du 5 au 7 avril en Ontario et au Québec, des routes, résidences et entreprises ont été inondées et les dommages assurés se sont élevés à plus de 106 millions $.

S'appuyant sur les données de la firme Catastrophe Indices and Quantification Inc. (CatIQ), le BAC a souligné que les changements climatiques font en sorte que «des phénomènes météorologiques violents, en particulier des tempêtes entraînant des inondations, se produisent de plus en plus souvent et avec une intensité accrue».

«Certes, les dommages assurés attribuables aux inondations printanières sont importants, mais on ne connaît pas actuellement le coût total pour les propriétaires et le gouvernement», a indiqué Craig Stewart, vice-président, Affaires fédérales, BAC.

Les chiffres ventilés par province pour les deux épisodes n'étaient toutefois pas disponibles.