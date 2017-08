Agence QMI 01-08-2017 | 01h00

OTTAWA - Coincés pendant des heures par un temps de grande chaleur sur le tarmac de l'aéroport d'Ottawa, des voyageurs québécois en provenance de la Belgique vivent un retour au pays cauchemardesque.

Steve Candela et son frère, Joel Tueros, devaient arriver à 15 h 30, lundi après-midi, à Montréal, à bord du vol TS153 d'Air Transat, mais leur appareil n'a pu atterrir à Montréal-Trudeau en raison des orages violents dans le secteur. Leur avion a alors été dérouté vers Ottawa, où il a touché le sol un peu avant 17 h.

À 22 h, ils étaient toujours prisonniers de l'appareil, le personnel refusant catégoriquement de les laisser sortir. Malgré la chaleur suffocante, les responsables ont également tenu à ce que les portes demeurent fermées pendant plusieurs heures.

«À un moment donné, il y a eu une panne totale dans l'avion, raconte M. Candela à «TVANouvelles.ca». Il faisait noir complètement. Leur camion-citerne manquait même de carburant. Il a fallu que quelqu'un ait un malaise respiratoire et qu'il soit transporté en ambulance pour qu'ils ouvrent enfin les portes.»

Le voyageur soutient que les employés de la compagnie aérienne refusent de laisser les passagers descendre sur le tarmac pour les transporter en autobus vers l'aérogare. «Ils disent que c'est le protocole et qu'il n'y a pas de portes de prêtes pour ce type d'avion», explique-t-il.

Partis depuis 7 h 30 (heure de Montréal) de Bruxelles, les passagers de ce vol ont donc passé plus de 15 h à bord de l'appareil, dont plus de 5 h immobiles sur le tarmac de l'aéroport international Macdonald-Cartier.

«Mon frère est un peu claustrophobe, ajoute M. Candela. Il a capoté comme on dit.»

«Je capotais et personne ne faisait rien, a précisé Joel Tueros. Même une des employées a commencé à paniquer.»

Steve Candela indique aussi que plusieurs enfants étaient à bord de ce vol. «Ils sont couchés par terre, indique-t-il. Il y a même un chien qui est dans la soute. Ça fait 15 h qu'il n'a pas eu d'eau.»

Vers 22 h, plus aucune nourriture n'était servie à bord, selon M. Candela.

Peu après 22 h 30, l'appareil a finalement décollé d'Ottawa pour aller atterrir à Montréal vers 23 h 30.

Lundi soir, «TVA Nouvelles» a tenté sans succès de joindre un porte-parole d'Air Transat pour obtenir des explications sur cette situation.

De nombreuses routes dans la région de Montréal ont été rapidement inondées en raison des orages violents de lundi après-midi, ce qui a donné lieu à des scènes impressionnantes.

« C'était très intense, s'exclame Simon Lefebvre, un cycliste qui s'était réfugié sous le viaduc de la rue Salaberry, entre le boulevard Gouin et l'avenue Bois-de-Boulogne. Les égouts ne fournissaient plus et c'est devenu submergé en quelques minutes. »

Plusieurs automobilistes téméraires ont tenté de passer sous le viaduc malgré l'eau dont le niveau était d'au moins trois pieds, raconte M. Lefebvre.

« Il y en a même une qui est restée prisonnière et les gens ont dû quitter leur véhicule. On devait faire signe aux autres de ne plus passer », explique-t-il.

Il a pu reprendre son chemin après une vingtaine de minutes de pluie torrentielle, conclut-il.

Perte de contrôle

Une situation similaire s'est produite sur l'autoroute 13 Nord, entre la rue Hickmore et le chemin de la Côte-de-Liesse, où la voie de droite a été bloquée à la suite des averses.

Une personne aurait perdu le contrôle de sa voiture à la hauteur de la sortie permettant d'accéder à l'autoroute 520, ce qui a nécessité sa fermeture, a indiqué Transports Québec sur son compte Twitter. Les travaux de nettoyage se sont poursuivis jusqu'en soirée.

« C'était un véritable torrent d'eau, affirme Marc-André Morin, un automobiliste témoin des orages qui roulait en direction sud. L'autoroute était carrément inondée. »

La circulation a été ralentie en raison de la force des précipitations.

« C'était une grosse pluie soutenue pendant de longues minutes. On roulait à environ 40 km/h sur les quatre clignotants », poursuit M. Morin, qui était en chemin pour rentrer à la maison.

Ailleurs à Montréal, les voies de desserte de l'autoroute 40, vers l'est comme vers l'ouest, ont aussi été fermées près du boulevard de la Côte-Vertu après avoir été inondées.

- Avec l'Agence QMI