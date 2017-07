Les données des membres du programme «Récompenses WestJet» divulguées sur internet

Agence QMI 29-07-2017 | 03h17

CALGARY - WestJet a annoncé, vendredi soir, que des données concernant certains membres de son programme «Récompenses WestJet» ont été divulguées en ligne «par un tiers non autorisé».

Dans un communiqué de presse, le transporteur aérien a déclaré travailler «en étroite collaboration avec le Service de police de Calgary ainsi qu'avec l'unité contre la cybercriminalité de la Gendarmerie Royale du Canada».

WestJet a tenu à rassurer ses clients en soulignant qu'«aucune de ces données ne contenait des renseignements relatifs à une carte de crédit ou à un compte bancaire».

Selon «Global News», la compagnie aurait reçu un courriel, jeudi après-midi, qui semblait être un simple spam, et elle n'aurait pris connaissance du piratage que vendredi.

WestJet a expliqué avoir «immédiatement pris les mesures nécessaires pour sécuriser les systèmes touchés».

«La protection de la vie privée et des renseignements de nos invités est un sujet que nous prenons très au sérieux, et nous avons travaillé rapidement et agressivement afin de résoudre cet incident. WestJet communique présentement avec les invités touchés et nous regrettons profondément les inconvénients que cette situation pourrait engendrer», a déclaré Craig Maccubbin, vice-président et chef de l'information de WestJet.

Le Bureau du commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l'Alberta et le Commissaire à la protection de la vie privée du gouvernement fédéral ont également été informés de la situation.

WestJet recommande aux membres du programme «Récompenses WestJet» de changer régulièrement leur mot de passe.