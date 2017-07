Quadruple meurtre à Calgary: une «personne d'intérêt» pourrait se trouver au Québec

Agence QMI 27-07-2017 | 21h05

CALGARY | Une femme de Calgary qui est considérée comme une «personne d'intérêt» dans un quadruple meurtre pourrait avoir trouvé refuge au Québec ou en Ontario, selon la police de la plus importante ville de l'Alberta.

Les autorités, qui continuent de demander au public d'ouvrir l'oeil, ont indiqué que Yu Chieh Liao, 24 ans, pourrait avoir changé la couleur et la coupe de ses cheveux afin d'assurer de passer inaperçue.

Dans un communiqué jeudi, la police de Calgary a indiqué que Liao, qui est aussi sous le coup d'un mandat d'arrestation pour fraude, aurait possiblement voyagé avec un homme noir qui, depuis, a été identifié comme étant Tewodros Mutugeta Kebede, 25 ans. Ce dernier a été arrêté le 18 juillet dernier, à Toronto, alors que Mme Liao demeure au large.

Quatre morts

Les corps de Glynnis Fox, 36 ans, Cody Pfeiffer, 25 ans, et Tiffany Ear, 39 ans, ont été retrouvés sans vie le 10 juillet dans un véhicule incendié. Une quatrième victime, Hanock Afowerk, 26 ans, a quant à lui été retrouvé mort deux jours plus tard, près du carrefour des autoroutes 8 et 22.

Les policiers ont indiqué qu'ils ont des raisons de croire que plusieurs personnes sont possiblement impliquées dans ces meurtres. L'enquête se poursuit.