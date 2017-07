Complot terroriste: Esseghaier veut faire appel de sa peine d'emprisonnement

Agence QMI 26-07-2017 | 13h08

TORONTO - L'une des personnes reconnues coupables d'avoir comploté en vue de faire dérailler un train de VIA Rail va faire appel de sa sentence en plus de sa condamnation.

L'avocat de Chiheb Esseghaier, condamné à la prison à vie en septembre 2015, en a fait l'annonce mercredi, selon le quotidien «National Post».

L'homme «comprend maintenant la sévérité» de sa condamnation à perpétuité, a indiqué Erin Dann, un amicus curiae («ami de la cour» nommé par le tribunal). Le Tunisien voudrait maintenant avoir la chance de se défendre.

L'an dernier, il avait déjà fait savoir qu'il voulait être jugé de nouveau, mais cette fois selon la loi coranique plutôt qu'en vertu du Code criminel.

Chiheb Esseghaier et Raed Jaser ont été reconnus coupables de huit chefs d'accusation relativement au complot visant à faire dérailler un train de VIA Rail assurant la liaison entre New York et Toronto.

Raed Jaser, qui est coaccusé dans cette affaire, a déjà fait appel devant la Cour d'appel de l'Ontario. Il demande aussi un nouveau procès. Il a avancé que le juge à son premier procès avait fait des erreurs, notamment en lui refusant un procès séparé.

Ils ont tous deux été condamnés à la prison à vie en septembre 2015, sans possibilité de libération conditionnelle avant 10 ans.

Le journal torontois rapporte que Chiheb Esseghaier est traité en prison avec des médicaments antipsychotiques.