Les producteurs s'associent pour faire la promotion du cannabis

Agence QMI 22-07-2017 | 06h17

Les 16 plus importants producteurs canadiens de cannabis, licenciés et réglementés, ont annoncé vendredi qu'ils allaient s'associer afin d'établir des lignes directrices pour la mise en marché et la promotion de cette drogue. Ensemble, ils représentent environ 90 % du marché du cannabis médical actuel.

Avec le Conseil canadien du cannabis médical et l'Association Cannabis Canada, ils ont annoncé avoir entamé une collaboration avec les normes canadiennes de la publicité (NCP).

L'objectif de cette alliance est de mettre en place une stratégie en matière de publicité afin de bien informer les Canadiens sur l'usage responsable du cannabis et de protéger les jeunes, la santé et la sécurité publique. Mais aussi de permettre aux producteurs locaux de rivaliser de façon efficace contre le marché noir.

«Alors que le gouvernement fédéral gagne du terrain dans la légalisation du cannabis pour la consommation responsable chez les adultes, il est crucial que les producteurs licenciés soient en mesure de lutter contre le marché noir, tout en éduquant les consommateurs adultes au sujet des différentes variétés de produits, de l'usage responsable, ainsi que de la différenciation entre les produits de cannabis de haute et de basse qualité», peut-on lire dans un communiqué.

Cette entente vient s'ajouter au plaidoyer des producteurs demandant au gouvernement d'inclure, dans les réglementations entourant la légalisation du cannabis, des allocations pour une promotion et une commercialisation responsable comme étant des outils nécessaires pour lutter contre le marché noir.