Les Forces armées canadiennes testeront une génératrice verte

Agence QMI 18-07-2017 | 15h15

SAINT-ANACLET - Le ministère de la Défense s'est engagé à dépasser l'objectif du gouvernement canadien de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 40 % d'ici 2030.

Une jeune entreprise de Saint-Anaclet, Audace Technologies, près de Rimouski, a saisi cette occasion en concevant une génératrice écoénergétique. Doté de panneaux solaires sur les côtés et d'éoliennes sur le toit, le GreenCube arrive à produire de l'électricité dans des régions isolées.

Les Forces armées canadiennes testent actuellement le GreenCube. Lors d'une opération sur le terrain, le diesel n'est pas toujours disponible rapidement pour ravitailler de nombreux équipements utilisés par l'armée. Une situation plutôt embarrassante est d'ailleurs arrivée aux soldats canadiens lors d'une mission en Afghanistan.

«À la fin de l'après-midi, ils constatent étonnés qu'ils n'ont toujours pas de systèmes opérationnels, pendant que chez les Allemands et les Américains les radars tournent, les radios fonctionnent, les soldats travaillent normalement. Les Canadiens attendent et attendent le carburant qui n'arrive pas. Les Allemands et les Américains étaient, eux, équipés de systèmes solaires et d'énergies renouvelables», a raconté le vice-président d'Audace Technologies, Jean-Louis Chaumel.

Pour l'armée canadienne, le GreenCube pourrait donc devenir la solution de rechange écologique à la génératrice diesel.

C'est dans le cadre du programme «Vendez votre innovation», mis sur pied par le gouvernement du Canada, que l'entreprise Audace Technologies s'est démarquée.

«Les entreprises venaient et s'inscrivaient. Il y avait une présentation qui se faisait et ensuite il y avait avec des officiers des rencontres assez rapides de 7 à 10 minutes pour expliquer la technologie. À partir de là, si l'armée était intéressée, elle faisait sa demande au fédéral sur les produits en question», a expliqué Damien Morandi, le directeur technique d'Audace Technologies.

Si les tests sont concluants, en mars 2018, Audace Technologies pourrait fournir des centaines de GreenCube aux Forces armées canadiennes et ainsi créer des emplois.