Fête du Canada à Ottawa: le mauvais temps au rendez-vous

Agence QMI 01-07-2017 | 01h16

OTTAWA - Les célébrations du 150e anniversaire du Canada à Ottawa, samedi, se sont déroulées sous le signe du mauvais temps et d'une sécurité omniprésente.

Filtrée par de contrôles aussi serrés que ceux des aéroports, la foule qui s'était donné rendez-vous pour les célébrations, lancées à la fin de l'avant-midi, avait revêtu des imperméables, dont plusieurs aux couleurs du Canada, et s'abritait sous les parapluies.

De nombreux artistes étaient attendus sur la scène érigée devant le Parlement, dont Bono, Marie-Mai, Buffy Sainte-Marie, Marie-Josée Lord avec Orkidstra, Patrick Watson, Walk Off The Earth et The Edge.

Pour avoir accès au site, les spectateurs ont dû patienter longtemps avant de passer les contrôles : certains jusqu'à 1 heure 30. Les organisateurs avaient décidé de ne courir aucun risque.

Les membres du public semblaient prendre néanmoins la chose avec philosophie. «C'est plate, mais ça fait partie de la ''game''», a dit l'un d'entre eux aux cameras de TVA Nouvelles.