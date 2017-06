Deux nouveaux employés d'une laiterie canadienne coupables de cruauté animale

Agence QMI 29-06-2017 | 03h38

VANCOUVER - Deux employés de Chilliwack Cattle Sales, une importante usine de production laitière de la Colombie-Britannique, ont été condamnés pour cruauté envers les animaux dans un jugement rendu mercredi.

Le cas de l'entreprise laitière avait fait beaucoup de bruit après la diffusion, en juin 2014, d'une vidéo tournée en caméra cachée par un militant de l'organisme international Mercy for Animals.

La vidéo, d'une durée de 2 m 30, montre entre autres, des travailleurs soulever une vache enchaînée à la pelle d'un tracteur, frapper violemment les bêtes avec des cannes et brutaliser les animaux à grands coups de pied à la tête. Plusieurs vaches présentaient des plaies ouvertes et les animaux devaient s'étendre directement sur le béton.

Deux des responsables de ces actes, Cody Larson et Lloyd Blackwell, ont plaidé coupables, a souligné le groupe militant dans un communiqué mercredi.

La Cour provinciale de Chilliwack a condamné Cody Larson à une peine de 20 jours de prison et une amende de 4000 $. Il lui est aussi interdit d'avoir la garde ou de prendre soin d'animaux de grande taille tels que des vaches, cochons et chevaux pendant une durée d'un an. Quant à Lloyd Blackwell, il a été condamné à payer une amende de 7000 $ et il lui a aussi été interdit d'avoir la garde ou de prendre soin d'animaux de grande taille pendant une durée de trois ans. Tous deux devront payer leur amende respective d'ici deux ans.

Il s'agit de de la sixième et la septième condamnation découlant de la diffusion de l'enquête en caméra cachée de Mercy for Animals.

Le 18 mai dernier, le juge Gary Cohen a condamné trois anciens employés de Chilliwack Cattle Sales à un total de 127 jours d'emprisonnement et l'interdiction d'avoir la garde ou le contrôle d'un animal pour une période de 7 ans.

Ces peines représentent une première dans l'histoire canadienne où des employés d'une usine de production laitière sont condamnés à des peines de prison à la suite de la diffusion d'une enquête.

En décembre dernier, l'entreprise Chilliwack Cattle Sales et ses dirigeants avaient été reconnus coupables de cruauté envers les animaux et avaient reçu une amende de près de 350 000 $.

Au moment où les images ont été tournées, Chilliwack Cattle Sales était l'un des principaux fournisseurs de lait de Saputo, le plus grand transformateur laitier au Canada. La compagnie a immédiatement cessé de s'approvisionner auprès de ce producteur et, en 2015, elle a adopté une politique de bien-être animal pour l'ensemble de sa chaîne d'approvisionnement.