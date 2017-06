Une amende de 5000 $ pour avoir maltraité 89 chats

Agence QMI 20-06-2017 | 10h21

CALGARY - Une éleveuse de chat de race Maine coon de l'Alberta a écopé, vendredi, d'une amende de 5000 $ après avoir maltraité 89 chats, a rapporté la Calgary Humane Society lundi.

En avril 2016, l'organisme avait saisi 89 chats dans la résidence de Ruth Sogz, à West Hillhurst. Plusieurs d'entre eux présentaient de graves problèmes respiratoires en raison de la quantité d'urine et d'excréments qui se trouvaient dans la demeure, au point où une soixantaine d'animaux ont finalement dû être euthanasiés, a précisé le «Calgary Herald».

En plus de l'amende, Ruth Sogz s'est vue interdire, à vie, le droit de posséder plus de deux chats. Les animaux devront être opérés et devront être examinés chaque année par un vétérinaire.

«C'est encourageant de voir que la cour ordonne une interdiction à vie», a mentionné Brad Nichols, qui dirige les enquêtes concernant les cas de cruauté animale pour l'organisme.

M. Nichols ne s'offusque pas que Ruth Sogz puisse toujours détenir deux chats. «Ce genre de délinquants ont tendance à moins récidiver lorsqu'ils ont des animaux opérés», a-t-il fait valoir.