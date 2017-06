Il tente de faire entrer du fentanyl au pays

Agence QMI 02-06-2017 | 09h23

MONTRÉAL | Un Ontarien a été accusé d'importation de fentanyl après qu'un colis provenant des Pays-Bas qui devait lui être livré eut été saisi au Centre de traitement du courrier international de Montréal.

Colin Brook Stewart, 56 ans, de London, dans le sud de l'Ontario, a été accusé d'importation d'une substance réglementée après une perquisition à son domicile, a fait savoir la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

C'est le 11 mai que des agents de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) ont intercepté le paquet.

«Durant l'inspection, les agents de l'ASFC ont identifié une enveloppe contenant présumément des timbres de fentanyl. L'ASFC a alerté la GRC, et une enquête plus approfondie a mené à un mandat de perquisition et à une arrestation», peut-on lire dans un communiqué.

L'accusé doit comparaître de nouveau le 7 juillet prochain au palais de justice de London.