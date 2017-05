Rappel d'huîtres en raison d'une toxine marine

OTTAWA - Les produits de la marque Kelly Oysters font l'objet d'un rappel en raison de la présence d'une toxine marine qui cause une intoxication, a fait savoir l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).

OM International Limited procède au rappel d'huîtres Gigas de marque Kelly Oysters en raison d'une toxine marine qui cause une intoxication par phycotoxine amnestique. «Les consommateurs ne devraient pas consommer et les détaillants, les hôtels, les restaurants et les établissements ne devraient pas vendre, servir ou utiliser ce produit», a indiqué l'ACIA dans un communiqué.

Le produit visé par le rappel:

«Gigas Oysters» de la marque «Kelly Oysters», format 70-90 g (code : 17-MA-05).

Il pourrait avoir été vendu par les détaillants suivants, en Ontario et au Québec:

Magasin «Profishionals» (153 avenue Mozart est, Montréal), date d'achat: du 7 mai au 12 mai, 2017, inclusivement.

Magasin «Daily Seafood» (135, rue Blake, Toronto) date d'achat: du 8 mai au 12 mai, inclusivement.

Magasin «Diana's Seafood Delight» (210, avenue Lawrence est, Toronto), date d'achat: du 8 mai au 12 mai inclusivement.

Magasin «Seacore Seafood/Seafood Depot» (81, promenade Aviva Park, Vaughan, Ontario), date d'achat: du 8 mai au 12 mai inclusivement.

L'ACIA souligne que cette toxine marine peut causer une intoxication par phycotoxine amnestique (IPA) chez les personnes qui consomment des mollusques ainsi contaminés.

Les symptômes, qui peuvent d'IPA vont des nausées, des vomissements et de la diarrhée à la diminution de la force musculaire, à la désorientation et à la perte de mémoire.