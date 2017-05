Les routes à éviter cette fin de semaine

Agence QMI 12-05-2017 | 06h12

De nombreux travaux provoqueront des entraves à la circulation en fin de semaine à Montréal, a annoncé le ministère des Transports.

Pour le pont Honoré-Mercier, une circulation à contresens sera mise sur pied, une voie par direction, samedi de 6 h à 23 h, et dimanche de 6 h à 23 h. Samedi, le pont sera fermé en direction de Montréal (route 138 est) et dimanche il sera fermé en direction de la Rive-Sud (route 138 ouest). Afin de mettre en place cette circulation en contresens, des fermetures, d'une voie sur deux, sont à prévoir en direction de Montréal, de vendredi 23 h à samedi 6 h, et en direction de la Rive-Sud, dans la nuit de samedi à dimanche, de 2 h à 6h. La rue Airlie, pour le pont Mercier, sera également fermée de samedi 5 h à lundi 5 h. Ces travaux visent à remplacer des structures de supersignalisation.

La bretelle en provenance du pont Mercier pour la route 138 ouest en direction de Châteauguay sera complètement fermée, de vendredi 23 h à samedi 23 h. Un détour est prévu via la route 132 est (vers La Prairie), demi-tour au chemin Old Malone, route 132 ouest et route 138 ouest. Les conducteurs de camions devront eux passer via la route 132 est, l'autoroute 730 sud, autoroute 30 ouest et la sortie no38 pour la route 132 et 138.

La bretelle de la route 132 ouest, en provenance de La Prairie pour le pont Mercier, sera complètement fermée de vendredi 23 h à samedi 23 h. Un détour se fera via la route 138 ouest, demi-tour à hauteur du chemin Blind Ladys Hill et route 138 est.

Dans l'échangeur Saint-Pierre, la bretelle de l'autoroute 20 ouest pour la route 138 ouest, en direction du pont Honoré-Mercier, sera complètement fermée, de vendredi 23 h à lundi 5 h. Pour arriver à destination, les automobilistes devront faire un détour via la sortie pour l'avenue Dollard, rue Richmond, 1e avenue, boulevard Montréal-Toronto et route 138 ouest. A partir de lundi 5 h, cette bretelle fermera une voie sur deux, jusqu'à la mi-juin. Rappelons que depuis le 8 mai et jusqu'au mois de juin, la bretelle de la route 138 est, en provenance du pont Mercier pour l'autoroute 20 ouest, est fermée sur une voie sur deux.

L'autoroute 20 est, entre l'échangeur Saint-Pierre et le boulevard Angrignon, fermera deux voies sur trois, de vendredi 23 h 30 à lundi 5 h.

La sortie no64 (boulevard Angrignon, rue Saint-Jacques) sera fermée de vendredi 23 h jusqu'à lundi 5 h. Un détour est possible en continuant sur l'autoroute 20 est, bretelle pour l'autoroute 15 sud, sortie no62 (boulevard De La Vérendryre), demi-tour, autoroute 15 nord, bretelle pour l'autoroute 20 ouest et sortie no67.

Pour finir, la route 136 est, entre l'échangeur Turcot et l'avenue Atwater, fermera une voie sur deux, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h. La sortie no2 (avenue Atwater) sera complètement fermée, selon le même horaire. Un détour sera possible via la sortie no3 (rue Guy), boulevard René-Lévesque, rue Guy et rue Saint-Antoine.