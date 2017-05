Olymel : les ex-travailleurs de l'ancienne usine de Saint-Simon obtiennent près de 9,5 millions$

Agence QMI 07-05-2017 | 15h52

DRUMMONDVILLE - Le conflit de travail de près de 10 ans qui opposait la compagnie Olymel aux ex-travailleurs de son usine de découpe de carcasses de porcs de Saint-Simon, en Montérégie, vient de connaître son dénouement.

Les quelque 400 ex-travailleurs de l'ancienne usine fermée en 2007 ont approuvé à 92 % dimanche l'entente de principe intervenue le mois dernier entre les négociateurs syndicaux et ceux de l'entreprise.

L'entente porte sur nouvelle convention de travail pour une vingtaine d'anciens employés qui seront rappelés au travail à la fin de l'automne «en prévision de la transformation de l'ancienne usine de découpe de porc en centre de distribution», a indiqué le syndicat, dimanche, en dévoilant le contenu de l'entente après le vote.

Par ailleurs, les ex-travailleurs de l'usine de Saint-Simon obtiendront d'Olymel un dédommagement de 8,2 millions $ qu'ils se partageront «pour compenser six mois de salaire, en plus des intérêts rétroactivement à 2007».

Le syndicat a souligné que le montant qui sera versé représente les «sommes perdues en raison de la fermeture prématurée de l'usine en avril 2007 alors qu'une lettre d'entente à la convention collective empêchait la fin des activités avant octobre de la même année».

Un autre volet de l'entente prévoit le versement à certains ex-travailleurs d'une somme de 1,2 million $ en guise de réparation relativement à «la création illégale d'un quart de soir en 2003-2004, à l'encontre des dispositions de la convention collective qui prévoyait l'obligation d'Olymel de consulter le syndicat».

Au total, les ex-travailleurs se sépareront donc près de 9,5 millions $. En 2015, au début des négociations, le syndicat évaluait les compensations aux ex-travailleurs à un montant global pouvant atteindre jusqu'à 14 millions $.

«C'est une victoire historique pour tous les travailleurs d'Olymel de Saint-Simon sans exception qui, grâce à la CSN, ont lutté avec acharnement afin de se faire respecter tout au long de ce coûteux conflit de travail aux plans financier et humain, a déclaré, dimanche, Michel Daigle, président du Syndicat des travailleurs d'Olympia (CSN) et vice-président du Conseil central de la Montérégie pour la région de Saint-Hyacinthe. C'est aussi une victoire pour une vingtaine de camarades décédés depuis 2007 et leurs ayant-droit. Jamais nous ne les oublierons!»

Réaction d'Olymel

La compagnie s'est dite satisfaite, dimanche, de la décision des membres du syndicat d'entériner l'entente qui leur était proposée.

«La direction d'Olymel rappelle que dès le 10 août 2015, elle avait manifesté, par le biais d'un communiqué, sa volonté d'en arriver à un règlement global dans ce dossier.

L'entreprise se réjouit de plus que l'acceptation de cette entente de principe permette de régler l'ensemble du contentieux entre le Syndicat des travailleurs d'Olympia (CSN) et Olymel, incluant tous les litiges impliquant les salariés.»

La direction d'Olymel dit également être satisfaite «de la conclusion et de l'acceptation d'une nouvelle convention collective liant le syndicat et l'entreprise».