Pâques: ouvert ou fermé ce dimanche?

16-04-2017 | 06h24

MONTRÉAL - De nombreux commerces seront fermés ce dimanche, jour de Pâques, tandis que d'autres pourront fonctionner normalement. Voici les différents commerces et services ouverts ou fermés à Montréal.

Partout au Québec, les établissements d'alimentation de grande surface comme les épiceries seront fermés. Seules les petites épiceries, c'est-à-dire celles dont la surface est de moins de 375 mètres carrés, pourront ouvrir leurs portes.



La plupart des magasins, boutiques et centres commerciaux seront fermés toute la journée. Les dépanneurs devraient toutefois, en grande majorité, rester ouverts.



Les pharmacies demeurent accessibles au public durant ce long congé férié.



La plupart des succursales de la Société des alcools du Québec, Classique et Express, seront ouvertes dimanche. Les points de vente Signature et Dépôt seront pour la plupart fermés toute la journée.



Pour les activités familiales, le Planétarium, le Jardin botanique, le Biodôme et l'Insectarium de Montréal seront ouverts au public le dimanche selon l'horaire habituel.



Pour ce qui est des piscines, centres sportifs, bibliothèques et lieux de diffusion culturelle, les citoyens sont invités à consulter l'horaire de leur arrondissement, la situation variant d'un quartier à l'autre.