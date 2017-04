Les juristes de l'État acceptent de prolonger les négos

Agence QMI 12-04-2017 | 11h06

QUÉBEC - Les avocats et notaires de l'État québécois (LANEQ) ont accepté de prolonger la période de négociation de leur contrat de travail, tel que l'avait demandé le gouvernement du Québec.

Les deux partis auront désormais donc jusqu'au 29 avril pour s'entendre.

«LANEQ a accepté cette demande afin de prendre connaissance des nouvelles informations déposées seulement [mardi] par le gouvernement, pour préparer et présenter sa propre analyse de rémunération globale et pour permettre au gouvernement de bonifier sa proposition sur le rôle, le statut et la réforme du mode de négociation de ses membres», a indiqué le regroupement par communiqué, mercredi.

Après 19 semaines de grève, les avocats et notaires du Québec avaient été forcés de retourner au travail après l'adoption d'une loi spéciale par l'Assemblée nationale, le 28 février dernier.

LANEQ a d'ailleurs annoncé, le 31 mars dernier, qu'elle contestait la constitutionnalité de cette loi devant la cour.

Ce syndicat regroupe plus de 1 100 avocats et notaires à travers la province.