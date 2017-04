Enfant martyr d'Ottawa: son père, policier de la GRC connaîtra sa sentence

Agence QMI 12-04-2017 | 08h26

OTTAWA | Le policier de la Gendarmerie Royale du Canada (GRC), qui a fait vivre l'enfer à son fils de 11 ans en le séquestrant, le battant et en ne le nourrissant, pas connaîtra sa sentence, mercredi, au palais de justice d'Ottawa.

En novembre 2016, il a été reconnu coupable de voies de fait graves, d'agression sexuelle causant des lésions corporelles, de séquestration et de l'omission de fournir les besoins essentiels de la vie.

Enfant martyr, une histoire d'horreur

«Mon père ne voulait pas me détacher pour aller aux toilettes. Je devais y aller par moi-même», a déclaré le garçon à un détective de la police d'Ottawa, dans une déclaration filmée en juin 2013, avait rapporté le «Ottawa Citizen».

L'enfant, qui était âgé de 11 ans à l'époque et qui en a 13 aujourd'hui, a passé des mois enchaînés au sous-sol de la maison familiale dans le secteur Kanata, à Ottawa. Il a raconté que son père l'avait enchaîné peu de temps après un voyage familial en Floride.

Son père, qui avait 42 ans aux moments des faits, a même filmé des interrogatoires troublants, alors que fils est enchaîné et nu pour l'obliger à avouer de soi-disant péchés, comme embrasser une fille dans un arbre.

Il était nourri avec du beurre d'arachide, du pain et de l'eau, généralement deux fois par jour. Il ne pesait que 50 livres lorsqu'il s'est évadé en février 2013 parce qu'il avait soif et les médecins ont déclaré qu'il était alors à l'article de la mort.

La vidéo de son témoignage a été présentée jeudi lors du procès. La victime a écouté en silence lors de la deuxième journée de son témoignage.

Son père, qui était à l'époque spécialisé dans le contre-terrorisme à la GRC, s'occupait de son éducation à la maison parce qu'il avait «des pensées impures». Lorsqu'il donnait une mauvaise réponse, son père perdait la tête et se mettait à le frapper, a raconté le garçon.

Les punitions étaient violentes. Son père le forçait à faire des pompes, mais il était si faible qu'il n'y arrivait pas. Cela entraînait des punitions encore plus violentes.

«Il a frappé ma tête sur le plancher. Mon nez saignait. Je me suis évanoui, puis je me suis réveillé et je saignais sur le plancher», a raconté l'enfant au détective. À une autre occasion, son père a failli le noyer en mettant sa tête dans la toilette.

Son père est suspendu de la GRC. Il a aussi été accusé d'agression sexuelle grave.