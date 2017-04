Nouvelle manifestation contre Bombardier

09-04-2017 | 06h18

MONTRÉAL - Après une première manifestation, le 2 avril, pour protester contre les hausses de rémunération accordées à des hauts dirigeants de Bombardier, un deuxième rassemblement aura lieu, dimanche à Montréal.

Cette marche citoyenne débutera dès 13 h devant le siège social de Bombardier à Montréal, situé sur le boulevard René-Lévesque Ouest, et se terminera devant les bureaux du Premier ministre du Québec Philippe Couillard.



Sur Facebook, Étienne Diotte, l'un des organisateurs, explique que cet évènement a pour objectif de revendiquer deux choses: «Que le gouvernement du Québec réglemente la rémunération des dirigeants d'entreprises bénéficiant d'une aide provenant de l'argent des contribuables, et qu'il exige que Bombardier revoie les hausses de rémunérations prévues pour leurs hauts dirigeants en considérant qu'ils n'auraient pas pu s'offrir de telles rémunérations sans l'effort de tous les Québécois.»



Une première manifestation a déjà eu lieu, le 2 avril à Montréal. Elle avait rassemblé une centaine de personnes devant le siège social de Bombardier. Manon Massé, de Québec solidaire, Alain Therrien, du Parti québécois, et Éric Lefebvre, de la Coalition Avenir Québec, étaient présents.



Ce rassemblement s'était tenu le lendemain d'un sondage Léger-TVA Nouvelles-Le Journal de Montréal qui a révélé qu'une écrasante majorité de Québécois (93%) se dit contre la décision de la compagnie de gonfler de 48 % la rémunération de ses hauts dirigeants, malgré les milliers de mises à pied et l'octroi d'importantes aides gouvernementales.