Des cours d'eau sortent de leur lit

07-04-2017 | 09h02

MONTRÉAL - En vertu de la trentaine de millimètres de pluie reçue mardi et de ceux qui se sont ajoutés jeudi, quatre cours d'eau sont sortis de leur lit, vendredi.

Les inondations sont considérées comme mineures par le ministère de la Sécurité publique du Québec. Le lac des Deux-Montagnes est sorti de son lit à deux endroits, soit à Sainte-Anne-de-Bellevue, à Montréal, et à Pointe-Calumet, dans les Basses-Laurentides.

La rivière des Mille-Îles, qui était sous surveillance depuis mercredi, est finalement sortie de son lit à la hauteur de Bois-des-Filion, dans les Basses-Laurentides.

En Montérégie, la rivière Yamaska a débordé aux alentours de Saint-Hyacinthe, plus précisément à 1,8 km en aval du barrage de la ville maskoutaine.

La rivière Acadie a pour sa part atteint son seuil d'inondation minimum.

Cours d'eau sous surveillance

Vendredi matin, le fleuve Saint-Laurent, de Contrecoeur au lac Saint-Pierre, en passant par Sorel; la rivière Châteauguay, à Huntingdon, la rivière des Mille-Îles, en aval du barrage à Deux-Montagnes et à Terrebonne, la rivière L'Acadie, à 3 km en amont du pont de l'autoroute 10, la rivière Nicolet, à 5,8 km en aval de la Bulstrode, la rivière Noire, à 7,6 km de la rivière Yamaska, et le ruisseau Ewing faisaient l'objet d'une surveillance particulière au ministère de la Sécurité publique.

Dans un bulletin diffusé vendredi matin, l'entreprise Hydro-Météo a expliqué que les rivières en Outaouais présentent des hausses du niveau de l'eau qui se répercutent sur les rivières des Mille-Îles, des Prairies et le fleuve.

«Parce que nous sommes en période de fonte printanière, plusieurs cours d'eau généreront de fortes crues. Une veille d'inondation est en vigueur pour les rivières des Mille-Îles et des Prairies et le lac des Deux-Montagnes pour les prochains jours», a précisé Hydro-Météo.

Les précipitations provoquent un ruissellement important surtout sur les régions des Outaouais, Laurentides, Lanaudière, Montérégie et Vallée du Richelieu où les précipitations ont été plus concentrées.

Des veilles d'inondations sont en vigueur en Montérégie et dans la Vallée du Richelieu, soit pour les rivières des Anglais, des Hurons, aux Brochets, Nicolet et Noire (Estrie).

Parce que le niveau de l'eau des plus petites rivières continue d'augmenter, la rivière Richelieu est sous surveillance puisque son débit en aval va augmenter.

De plus, les couverts de glace étant toujours présents sur plusieurs cours d'eau, les crues pourraient provoquer des mouvements de glace ou des débâcles sur certains cours d'eau de la Rive-Nord. Les avertissements de débâcle sont maintenus pour les rivières Rouge, du Nord, du Lièvre et de la Petit Nation. Dans Lanaudière, les rivières de L'Achigan, Ouareau, Noire, Mascouche, L'Assomption et Bayonne ont reçu le même avis.

La situation ne risque pas de s'améliorer de sitôt. Selon Environnement Canada, de cinq à 10 mm de pluie supplémentaires sont attendus vendredi. Une accalmie devrait donner un cours répit en fin de semaine, avant que la grisaille ne reprenne ses droits pour le retour au travail lundi prochain.