Après l'accalmie, le retour de la pluie

06-04-2017 | 10h23

Montréal, Laval, la Montérégie, les Laurentides, Lanaudière et l'Outaouais seront les régions les plus touchées par ce deuxième système dépressionnaire de la semaine. À Gatineau, l'accumulation pourrait même atteindre les 50 mm.

Cette accumulation d'eau s'ajoute aux 15 à 35 mm déjà reçus en début de semaine laisse craindre des risques d'inondations.

Le lac des Deux-Montagnes et la rivière des Mille-Îles, dans les Basses-Laurentides, sont sous haute surveillance depuis mercredi tout comme la rivière Châteauguay, en Montérégie.

«Parce que nous sommes en période de fonte printanière (les sols et la neige sont plus saturés), nous nous attendons à ce que plusieurs cours d'eau génèrent de fortes crues, prévient Hydro Météo dans son bulletin publié sur son site web. De plus, les couverts de glace étant toujours présents sur plusieurs cours d'eau, les crues pourraient provoquer des mouvements de glace ou des débâcles sur certains cours d'eau.»