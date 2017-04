Avertissement de débâcles et inondations au Québec

05-04-2017 | 08h38

Le système dépressionnaire qui a frappé le sud du Québec, mardi, qui sera suivi par une deuxième jeudi et samedi a forcé Hydro Météo a envoyé des bulletins hydrométéorologiques parlant de risque de débâcle et d'inondation.

Selon Hydro Météo, la rivière l'Acadie, en Montérégie, a atteint son seuil d'inondation minimum, mercredi matin, tandis qu'un avertissement de débâcle a été émis pour la rivière l'Achigan, dans Lanaudière.

Entre 15 et 30 mm d'eau se sont accumulés dans la journée de mardi à quoi pourrait s'ajouter entre 15 et 35 mm d'eau jeudi et vendredi en raison d'une autre perturbation, ce qui laisse entrevoir des risques d'inondations et de débâcles pour les régions de l'Outaouais, des Laurentides, de Lanaudière, de Montréal et de la Montérégie.

«Nous sommes en période de fonte printanière, nous nous attendons à ce que plusieurs cours d'eau génèrent de fortes crues, peut-on lire dans le bulletin. De plus, les couverts de glace étant toujours présent sur plusieurs cours d'eau, les crues pourraient provoque des mouvements de glace ou des débâcles sur certains cours d'eau.»

Une veille d'inondation a été lancée pour les rivières Châteauguay et Yamaska, mais elle a été levée pour les rivières des Anglais, aux Brochets, des Hurons et Yamaska situées en Montérégie.

La rivière l'Assomption, qui coule dans la Lanaudière, est également sous surveillance aux alentours de Joliette en raison des mouvements et du morcellement de la glace. Des avertissements de débâcle et de veilles d'inondations pourraient être émis.