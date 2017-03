Enquête J.E.: «Il faut resserrer la sécurité» à Montréal-Trudeau

29-03-2017 | 13h20

Une enquête de sécurité sommaire devrait minimalement être conduite en cours d'emploi pour toute personne travaillant à l'aéroport Montréal-Trudeau, croit le président de la firme de sécurité SIRCO, Claude Sarrazin.

«Il faut d'abord savoir si ces gens-là étaient radicalisés avant l'embauche ou ils se sont radicalisés durant l'emploi (...) le renouvellement des cartes d'accès aux zones sécurisées se fait une fois tous les cinq ans et je ne crois pas que c'est suffisant», a dit le spécialiste en sécurité.

L'émission J.E. a diffusé mardi un reportage montrant que des employés «radicalisés» de l'aéroport Montréal-Trudeau ont eu accès au tarmac.

«Il faut resserrer la sécurité parce qu'un aéroport c'est une zone à risques, donc automatiquement, pas seulement des terroristes, mais des organisations criminelles vont essayer d'y avoir accès», a affirmé M. Sarrazin.

Fouiller les employés?

Faudrait-il fouiller les employés comme tous les voyageurs qui y transitent? Une démarche souhaitable, mais pas évidente à réaliser, selon M. Sarrazin.

«Souvent on invoque un ralentissement, on parle d'optimisation des heures de travail. C'est sûr que dans un monde idéal ce qu'on veut, c'est pouvoir arrêter tout le monde et fouiller tout le monde automatiquement. Ça devrait être un standard pour empêcher toute possibilité d'avoir un acte terroriste ou criminel commis. Donc ce qu'on veut, c'est minimiser le risque que des gens entrent avec des choses illégales comme des armes ou des explosifs», a précisé l'expert.

«Il y a aussi pour ces gens-là la possibilité de fournir de l'information ou des cartes d'accès à des tiers et ça, c'est un gros, gros problème», a-t-il ajouté.

«La sécurité ne doit pas être une question budgétaire»

L'enquête de l'émission J.E. qui démontre que des employés de l'aéroport Montréal-Trudeau ont présenté des signes de radicalisation suscite de nombreuses questions et réactions, dont celle du sénateur Jean-Guy Dagenais qui estime que le gouvernement devrait investir davantage dans la sécurité.

L'ex-policier aujourd'hui sénateur qui siège entre autres au comité de la Sécurité nationale et de la défense est clair: «On ne doit pas faire de la sécurité des Canadiens une question budgétaire».

À la lumière des révélations faites par J.E., M. Dagenais s'est dit «inquiet» de la situation et croit que la sécurité de l'aéroport international doit être augmentée.

Le sénateur plaide non seulement en faveur de l'augmentation des différents corps policiers, mais il croit qu'un contrôle de sécurité devrait être fait dès l'entrée d'une personne dans l'aérogare.

«C'est dommage qu'on ait réduit le budget des corps policiers alors qu'on aurait dû les augmenter», estime M. Dagenais qui considère que les aéroports sont des «terrains fertiles pour les terroristes».